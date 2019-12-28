Папина дочка? В Сети обсуждают забавное видео с годовалой дочерью Нюши

В преддверии Нового года фотография 29-летней Нюши с годовалой дочкой украсила обложку еженедельника Hello!. Именно на страницах журнала певица представила поклонникам свою дочь, которую назвала необычным именем Симба. А несколько часов назад в блоге Нюши появилось забавное видео с малышкой. «Тот момент, когда продумываешь что кому подарить на Новый год…))», — подписала ролик молодая мама.