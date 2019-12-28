Папина дочка? В Сети обсуждают забавное видео с годовалой дочерью Нюши
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Фото: Instagram Нюши
В преддверии Нового года фотография 29-летней Нюши с годовалой дочкой украсила обложку еженедельника Hello!. Именно на страницах журнала певица представила поклонникам свою дочь, которую назвала необычным именем Симба. А несколько часов назад в блоге Нюши появилось забавное видео с малышкой. «Тот момент, когда продумываешь что кому подарить на Новый год…))», — подписала ролик молодая мама.
«Какая милашка», «Копия отца», «Как на папу похожа», «Такая сладкая», «Маленькая такая», «Просто куколка)», «Копия папы», «Ой какое чудо😍😍я так ждала увидеть её», «Безумно на Игоря похожа», «Маленькая Нюша», «Милота зашкаливает», — умиляются фолловеры.
А как вы думаете, на кого больше похожа маленькая Симба?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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