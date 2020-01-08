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Мимими дня: Нюша показала, как поет ее годовалая дочь Симба

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша

Фото: Instagram Нюши

Маленькая Симба очаровала подписчиков блога своей мамы.

Малышка с необычным именем Симба, дочь Нюши и Игоря Сивова, родилась в ноябре 2018-го. Около года пара скрывала ее лицо и имя, а когда первое фото девочки появилось на обложке журнала, поклонники устроили горячее обсуждение ее сходства с папой и имени. Теперь же они видят в ней скорее мамины черты.

«Угадайте, до обеда или после мы поем)?», — задала вопрос молодая мама под новым видео в блоге.

«Прекрасный малыш на тебя Нюша чем-то похож», «Какая талантливая девочка», «Симба😍 вся в маму», «Ой, Нюша номер 2», «Такая лапа тьфу тьфу! Так на папу похожа», «Певунья-щебетунья!... В мамочку!!!», «Вся в мамочку певица растет», «Боже мой, маленькая красивая певица!!! Классно!! Наверное это в крови», «Гены дают о себе знать», — обсуждают растроганные подписчики.

А как считаете вы, на кого больше похожа Симба?

Фото и видео: instagram

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