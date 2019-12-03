Мимими дня: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Машу во время занятий в бассейне
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Фото: Instagram
Дочери Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова в августе исполнился год. И родители девочки уже вовсю занимаются ее развитием: водят на уроки с педагогом и занимаются с ней в бассейне.
Телеведущая опубликовала в Instagram милое видео, в котором показала, как сходила с Машей на занятие по плаванию.
Подписчики Леры Кудрявцевой уже не раз умилялись кукольной внешности ее дочери, отмечая, что девочка очень похожа на отца. Счастливая мать не спорит с этим утверждением.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Маша их единственный общий ребенок. У 48-летней телеведущей есть 29-летний сын от первого брака Жан Ленюк. Кроме того, чуть больше года назад Лера стала бабушкой: у Жана родился сын Лев. Однако телеведущая никогда не упоминает о внуке и фотографии его не показывает.
Фото и видео: Instagram
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