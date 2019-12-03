Мимими дня: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Машу во время занятий в бассейне

Дочери Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова в августе исполнился год. И родители девочки уже вовсю занимаются ее развитием: водят на уроки с педагогом и занимаются с ней в бассейне.

Телеведущая опубликовала в Instagram милое видео, в котором показала, как сходила с Машей на занятие по плаванию.