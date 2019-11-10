Вся семья в сборе: Лера Кудрявцева показала нежное фото с мужем и годовалой дочкой
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Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
В августе 2018 года телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров стали родителями — у пары родилась дочь Маша. Долгое время пара не показывала малышку поклонникам, однако сейчас все чаще в блогах молодых родителей появляются снимки с очаровательной девочкой. «Семейный выходной», — подписала Лера новый кадр с Машенькой и супругом. Такое же фото появилось и в Instagram Игоря — хоккеист поставил в подписи эмодзи сердечко.
«Суперская семейка...и очень позитивная», «Какая славная малышка❤️», «Такая милая деловуша», «Такая вкусная булочка», «Вот сладкая у вас девочка получилась», «Такая она у вас сладенькая получилась», «Милейшая милота», «Бусинка», — умиляются фолловеры. А многочисленные звездные друзья осыпали Леру восхищенными эмодзи.
Больше о семье Леры Кудрявцевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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