Вся семья в сборе: Лера Кудрявцева показала нежное фото с мужем и годовалой дочкой

В августе 2018 года телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров стали родителями — у пары родилась дочь Маша. Долгое время пара не показывала малышку поклонникам, однако сейчас все чаще в блогах молодых родителей появляются снимки с очаровательной девочкой. «Семейный выходной», — подписала Лера новый кадр с Машенькой и супругом. Такое же фото появилось и в Instagram Игоря — хоккеист поставил в подписи эмодзи сердечко.