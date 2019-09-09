Мимими дня: Лера Кудрявцева показала, как они с мужем играют с годовалой дочерью

Месяц назад, 9 августа, дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова исполнился годик. Несколькими месяцами ранее малышку крестили, и теперь ее звездная мама без страха делится трогательными фото и видео с ней. Очередной пост в «сториз» телеведущей, кажется, способен растрогать кого угодно.
«Помыли полы заодно», — шутит Лера.
Напомним, что маленькая Маша стала вторым ребенком для 48-летней телеведущей Леры Кудрявцевой и первенцем для 31-летнего хоккеиста Игоря Макарова.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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