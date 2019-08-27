Фото с крестин дочери Леры Кудрявцевой растрогало пользователей Сети

Этим летом состоялись крестины дочери 48-летней Леры Кудрявцевой и 31–летнего хоккеиста Игоря Макарова. Этот факт паре удалось скрыть от посторонних глаз, и лишь сейчас первое фото появилось в Сети.
Издание «СтарХит» опубликовало снимок, сделанный в день проведения таинства, которое, согласно сообщениям инсайдеров, прошло 16 июня в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
«Миленькие», «❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Прелесть», «Такие моменты остаются на всю жизнь в памяти и каждое воспоминание о этих событиях проносит по телу человека волну тепла, любви, счастья», — комментируют подписчики.
Крестными родителями малышки стали телеведущий Андрей Разыграев и сестра Леры Кудрявцевой — Оксана.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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