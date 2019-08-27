Фото с крестин дочери Леры Кудрявцевой растрогало пользователей Сети

Этим летом состоялись крестины дочери 48-летней Леры Кудрявцевой и 31–летнего хоккеиста Игоря Макарова. Этот факт паре удалось скрыть от посторонних глаз, и лишь сейчас первое фото появилось в Сети.

Издание «СтарХит» опубликовало снимок, сделанный в день проведения таинства, которое, согласно сообщениям инсайдеров, прошло 16 июня в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.