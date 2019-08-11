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«Эта булочка перевернула мою жизнь»: Лера Кудрявцева поделилась новыми фотографиями с вечеринки в честь первого дня рождения дочери

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лера Кудрявцева

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
48-летняя Лера Кудрявцева с подругами отметили первый день рождения ее дочери в гавайском стиле в отеле у моря.

В минувшую пятницу, 9 августа, дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова исполнился годик.

«Я не помню когда последний раз так переживала. Первый день рождения в жизни. Эта булочка перевернула мою жизнь! Люблю, люблю, люблю!!! Будь счастлива наша с папой принцесса», — написала звездная мама под серией трогательных снимков.

Малышка явно наслаждается происходящим. Родители подарили ей розовый торт с зайчиками, купили пышное платье и нарядили в яркую гавайскую гирлянду.

«Какая вкусняшка она у вас», «С именинницей, она очарование!!!», «Вы две принцессы, папа в шоколаде», «От всей души поздравляем! Растите здоровыми и счастливыми», — комментируют подписчики.

Малышка, которая родилась год назад, стала вторым ребенком для 48-летней телеведущей Леры Кудрявцевой и первенцем для 31-летнего хоккеиста Игоря Макарова.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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