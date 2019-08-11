«Эта булочка перевернула мою жизнь»: Лера Кудрявцева поделилась новыми фотографиями с вечеринки в честь первого дня рождения дочери

Малышка явно наслаждается происходящим. Родители подарили ей розовый торт с зайчиками, купили пышное платье и нарядили в яркую гавайскую гирлянду.

«Какая вкусняшка она у вас», «С именинницей, она очарование!!!», «Вы две принцессы, папа в шоколаде», «От всей души поздравляем! Растите здоровыми и счастливыми», — комментируют подписчики.

Малышка, которая родилась год назад, стала вторым ребенком для 48-летней телеведущей Леры Кудрявцевой и первенцем для 31-летнего хоккеиста Игоря Макарова.