«Эта булочка перевернула мою жизнь»: Лера Кудрявцева поделилась новыми фотографиями с вечеринки в честь первого дня рождения дочери

В минувшую пятницу, 9 августа, дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова исполнился годик.
«Я не помню когда последний раз так переживала. Первый день рождения в жизни. Эта булочка перевернула мою жизнь! Люблю, люблю, люблю!!! Будь счастлива наша с папой принцесса», — написала звездная мама под серией трогательных снимков.
Малышка явно наслаждается происходящим. Родители подарили ей розовый торт с зайчиками, купили пышное платье и нарядили в яркую гавайскую гирлянду.
«Какая вкусняшка она у вас», «С именинницей, она очарование!!!», «Вы две принцессы, папа в шоколаде», «От всей души поздравляем! Растите здоровыми и счастливыми», — комментируют подписчики.
Малышка, которая родилась год назад, стала вторым ребенком для 48-летней телеведущей Леры Кудрявцевой и первенцем для 31-летнего хоккеиста Игоря Макарова.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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