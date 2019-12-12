Мимими дня: Ким Кардашьян показала, как дочь Кайли Дженнер нежничает с ее младшим сыном
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян опубликовала нежное фото подросших детей.
«Сторми так сильно любит Псалмика», — написала звездная мама.
Подписчики оказались в восторге от нежной фотографии: за 11 часов пост набрал 2,4 миллионов лайков и более 6 тысяч комментариев.
Фото и видео: instagram
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