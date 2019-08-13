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Васильковый цвет и нежные драпировки: Кайли Дженнер показала стильный family-look с годовалой дочерью

Пока все бурно обсуждают прошедший день рождения Кайли Дженнер, 22-летняя модель продолжает отдыхать в Италии на борту роскошной яхты. Звезда делится с фолловерами не только фото в ярких бикини, но и забавными парными образами с годовалой дочкой.

Стильный family-look составили платья насыщенного василькового цвета. На Кайли – ультракороткое облегающее платье с объемными рукавами, на маленькой Сторми – мини-версия платья мамы с многочисленными драпировками, но без рукавов. Дуэт мамы и дочки перекликается парой акцентов в виде золотых украшений.

Фото: Instagram

Как и мама, Сторми обожает яркие аксессуары, и у нее их целая коллекция. На одном из последних фото Кайли обнимается с дочкой на фоне морского пейзажа. В руках девочки – миниатюрная кожаная сумка яркого салатового цвета.

Фото: Instagram

Милыми семейными снимками восторгаются не только сестры Дженнер, но и фолловеры. «Лучший дуэт мамы и дочки!», «Вы очень хорошая мама» – пишут в комментариях.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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