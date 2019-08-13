Васильковый цвет и нежные драпировки: Кайли Дженнер показала стильный family-look с годовалой дочерью

Пока все бурно обсуждают прошедший день рождения Кайли Дженнер, 22-летняя модель продолжает отдыхать в Италии на борту роскошной яхты. Звезда делится с фолловерами не только фото в ярких бикини, но и забавными парными образами с годовалой дочкой.