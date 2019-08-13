Васильковый цвет и нежные драпировки: Кайли Дженнер показала стильный family-look с годовалой дочерью

Стильный family-look составили платья насыщенного василькового цвета. На Кайли – ультракороткое облегающее платье с объемными рукавами, на маленькой Сторми – мини-версия платья мамы с многочисленными драпировками, но без рукавов. Дуэт мамы и дочки перекликается парой акцентов в виде золотых украшений.
Как и мама, Сторми обожает яркие аксессуары, и у нее их целая коллекция. На одном из последних фото Кайли обнимается с дочкой на фоне морского пейзажа. В руках девочки – миниатюрная кожаная сумка яркого салатового цвета.
Фото: Instagram
Милыми семейными снимками восторгаются не только сестры Дженнер, но и фолловеры. «Лучший дуэт мамы и дочки!», «Вы очень хорошая мама» – пишут в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!