Лиза Галкина разыграла папу: «Я умею говорить по-лягушачьи»
Фото: Instagram/@maxgalkinru
Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой фантазии не занимать — Лиза и Гарри придумывают игры, ставят спектакли и уже могут похвастаться огромной армией поклонников. Шестилетние двойняшки не только унаследовали талант и красоту знаменитых родителей, но и искрометное чувство юмора. Максим Галкин показал, как Лиза попыталась его разыграть, однако что-то пошло не так. «Пап, смотри, я умею говорить по-лягушачьи», — говорит девочка, сидя на полу. Но внезапно вместо кваканья зазвучала фортепианная пьеса Бетховена «К Элизе», что совершенно не смутило Лизу. «Лиза к Элизе», — подписал забавное видео шоумен.
«Лиза умничка! Ещё и находчивая такая. Вся в маму и папу», «Чего только не придумает. Лиза-красавица!», «Приколистка Лиза», «Хитрюга!)», «Обхохочешься! Талантище (я про Лизетту)», «Это же гениально! И очень смешно», «Какая Лиза затейница!!!», «Просто сижу) ничего особенного», «Максим, скоро начнет Винокура голосом разговаривать», «Изучает понятие фонограмма», «Ну артистка! Просто сижу!» — комментируют подписчики.
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Фото: Instagram/@maxgalkinru
Видео: Instagram/@maxgalkinru
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