Алла Пугачева похвасталась стильными босоножками, которые смастерила ее младшая дочь
71-летняя певица Алла Пугачева рассказала о дизайнерском таланте дочери.
Видео, которое опубликовала в своем блоге Алла Пугачева, восхитило ее поклонников. В кадре 6-летняя Лиза Галкина рассказывает, как смастерила модные босоножки из бумаги. «Вот так и живем. Босыми не останемся», — гордится Примадонна.
«Из бумаги, кстати. Они полосатые такие. Я только одну пару сделала. Я измерила специально свою ногу, а обрисовала ее. А потом сделала перепонки», — рассказывает девочка.
«Я просто в культурном шоке», — призналась звездная мама.
Фото и видео: Instagram/@alla_orfey/@maxgalkinru
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