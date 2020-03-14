Мимими дня: Дмитрий Маликов показал фото с сыном и зайчиком

«Ах, какие милые зайчики) Солнечных выходных и прекрасного времяпровождения», «Какая же прелесть... сердце замирает от такого милого фото. Зайчик очень уютно устроился... в вашей компании... Маркуша просто глаз с него не сводит», «Заюфка», «Мальчики-зайчики», «Папа и 2 зайчика», «Касотульки!!! И Вам отличных выходных и оптимистичного настроения», «Какие вы милые и замечательные. Дима, очень трогательное и милое фото», «Милота зашкаливает... мммм», «Дим, ну это уже перебор! В свою компанию с Маркушей еще и кролика взяли, чтобы мы тут все растаяли от умиления», — обсуждают подписчики блога музыканта.