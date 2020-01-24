Мимими дня: двухлетний сын Дмитрия Маликова испугался задувать свечи на торте, и ему помогла вся семья
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5
Фото: Instagram Дмитрия Маликова
Даже собачка поучаствовала в праздничном видео.
«Он уже все умеет и понимает... Только свечи задувать пока не научился... Это такое счастье, что он у меня есть! Уже целых два года», — написал звездный отец под трогательным видео.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!