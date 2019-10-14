Мимими дня: Татьяна Навка и ее 5-летняя дочь устроили «банную вечеринку»

Несмотря на плотный рабочий график, Татьяна Навка старается как можно больше времени уделять общению с младшей дочерью. Вместе они варят папе борщи, занимаются спортом. На днях Надя побывала в бане.

«Банная вечеринка», — прокомментировала звездная мама.