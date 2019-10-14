Мимими дня: Татьяна Навка и ее 5-летняя дочь устроили «банную вечеринку»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Татьяны Навки
44-летняя фигуристка Татьяна Навка поделилась трогательной фотографией.
Несмотря на плотный рабочий график, Татьяна Навка старается как можно больше времени уделять общению с младшей дочерью. Вместе они варят папе борщи, занимаются спортом. На днях Надя побывала в бане.
«Банная вечеринка», — прокомментировала звездная мама.
Фото и видео: instagram
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