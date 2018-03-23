29-летняя эстонская ведьма Мэрилин Керро представила всем отца своего ребенка. Им, вопреки предположениям поклонников «Битвы экстрасенсов», оказался вовсе не Александр Шепс. На съемках нового выпуска программы Сергея Майорова «Однажды» женщина появилась с совсем другим мужчиной.

Будущий отец ребенка Керро — норвежский строитель Марк Александр Хансен. Как оказалось, пара встречается уже давно. Встреча с будущим возлюбленным произошла случайно: «Магии на 100% нету. Мы этого не планировали», — призналась Мерилин.

«На самом деле, счастье рядом. Надо просто его видеть и заметить. Наверное, в этом и есть смысл жизни», — цитирует слова рыжеволосой красавицы «СтарХит».