Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики
Беременная Мэрилин Керро рассказала о долгожданном ребенке.

29-летняя эстонская ведьма Мэрилин Керро представила всем отца своего ребенка. Им, вопреки предположениям поклонников «Битвы экстрасенсов», оказался вовсе не Александр Шепс. На съемках нового выпуска программы Сергея Майорова «Однажды» женщина появилась с совсем другим мужчиной.

Будущий отец ребенка Керро — норвежский строитель Марк Александр Хансен. Как оказалось, пара встречается уже давно. Встреча с будущим возлюбленным произошла случайно: «Магии на 100% нету. Мы этого не планировали», — призналась Мерилин.

«На самом деле, счастье рядом. Надо просто его видеть и заметить. Наверное, в этом и есть смысл жизни», — цитирует слова рыжеволосой красавицы «СтарХит».

Ребенок оказался для звезды шоу «Битва экстрасенсов» долгожданным. Она всегда испытывала особую нежность к детям.

Что касается Шепса, то он уже давно перестал быть частью жизни Керро. «Мы не вместе больше года, никогда не будем вместе, и мне не жалко. Это был мой выбор», — признавалась она. Некоторое время мужчина пытался вернуть расположение бывшей возлюбленной, но они не увенчались успехом.

Поздравляем красивую пару!

Фото: instagram

Гороскоп