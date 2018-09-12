«Красивая, естественная, настоящая»: поклонники обсуждают селфи беременной Дарьи Мельниковой

Говорят, беременность меняет черты женщины. Так, «интересное положение» Юлии Ковальчук фолловеры ее блога «раскрыли» благодаря изменившейся форме носа. Судя по комментариям поклонников Дарьи Мельниковой, вторая беременность очень идет актрисе.
«Красивая, естественная, настоящая, талантливая», «Как можно быть настолько красивой и душой, и лицом?», «Даша, вы здоровы? Как-то внешне изменились...», «Интересно почему она не красится? Выглядит бледной...», «Она беременна», — обсуждают подписчики новое фото в блоге звезды.
Звезда сериала «Папины дочки» до сих пор предпочитает не обсуждать свое положение, которое впервые рассекретила ее подруга, актриса Кристина Асмус.
26-летняя Дарья Мельникова и ее 34-летний супруг актер Артур Смольянинов уже воспитывают двухлетнего сына Артура.
Фото: instagram, globallookpress