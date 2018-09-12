«Красивая, естественная, настоящая»: поклонники обсуждают селфи беременной Дарьи Мельниковой

Звезда сериала «Папины дочки» до сих пор предпочитает не обсуждать свое положение, которое впервые рассекретила ее подруга, актриса Кристина Асмус.

26-летняя Дарья Мельникова и ее 34-летний супруг актер Артур Смольянинов уже воспитывают двухлетнего сына Артура.

Фото: instagram, globallookpress