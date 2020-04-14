Новые фотографии красавца-бойфренда дочери Ивана Урганта взволновали Сеть

«Дочь Ивана Урганта показала постельные фото с афроамериканцем», «Дочь Урганта устроила страстную фотосессию с темнонокожим бойфрендом из Америки», «Дочь Урганта показала интимные снимки с темнокожим любовником», — пестрят заголовки.

Известно, что красавца-бойфренда 19-летней Эрики зовут Муса. С ним она познакомилась, по всей видимости, в Нью-Йорке, где живет и получает образование в области искусства, моды и дизайна в Parsons School of Design. По всей вероятности, пара проводит карантин вместе.