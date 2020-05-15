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Иван Ургант показал подросшую красавицу-дочь в день ее 12-летия: «Люблю»

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Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе

Фото: Starface

Всего у телеведущего двое своих детей и двое приемных , которых он тоже считает родными.

Иван Ургант на своей странице в Instagram поздравил с днем рождения красавицу-дочь Нину.

«Люблю. 12», — лаконично подписал шоумен снимок.

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I❤️12

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Подписчики Ивана отметили, что девочка растет его копией, но выглядит старше своих лет. «Очень на вас похожа», «12? А на фото все 16», «Мини-копия папы», «Такая взрослая уже», «Папина дочь», — написали в комментариях.

42-летний Иван Ургант уже много лет счастлив в браке со своей одноклассницей Натальей Кикнадзе. Правда, к общему счастью они пришли не сразу. Иван Ургант до нее уже был женат, Наталья тоже состояла в браке с другим мужчиной, от которого родила сына Нико и дочь Эрику. Когда судьба вновь свела Урганта и Кикнадзе, шоумен принял ее детей как родных. У пары также есть две общие дочери: именинница Нина и 5-летняя Валерия.

Фото и видео: Instagram, Starface

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