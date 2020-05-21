Ирина Слуцкая показала нежное фото с младшей дочкой и рассказала о мистике

В ноябре 2019 года звезда фигурного катания Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз. Младшая дочь Кира выбрала себе маму, когда та уже не надеялась на это.

«Мне приснился сон. Передо мной стоит маленькая девочка с серыми-серыми глазами, тянет ко мне ручки и говорит: "Мама, мама!". И, правда, я родила девочку Киру с серыми глазками. Не знаю, что это? Интуиция? Но она часто помогает мне. Я чувствую опасность и пытаюсь отгородить свою семью. Когда маме было плохо, я почувствовала в тот самый момент, что я должна быть рядом, и я спасла ее», — рассказала фигуристка.