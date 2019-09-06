Иосиф Пригожин рассказал, как назвал неродившегося сына от Валерии, и почему поссорился со своими взрослыми детьми

В минувшую пятницу в эфир вышел очередной выпуск телепередачи «Судьба человека», гостем которой стали продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия. В ходе беседы Борис Корчевников задал им ряд неудобных вопросов, на которые звездные пара дала откровенный ответ.

На двоих у звездной пары шесть наследников, но общих детей в этой семье нет. Два года назад певица рассказала, что пережила выкидыш на втором месяце беременности. Причиной стала серьезная доза антибиотиков, которую она выпила, не зная о своей беременности.

«Мы даже имя придумали — Егор. Почему-то Егор — не знаю. Два месяца было беременности в общем-то. Если бы она знала, что беременная, она не пила бы антибиотики. Произошло отторжение просто — и все. Если бы у нас не было шестерых детей, и это был бы первенец, или как-то еще, другая ответственность была бы перед огромным количеством детей, мы может быть и раньше бы на это решились, и было бы все отлично», — рассказал Пригожин.

Валерия призналась, что сильно переживала в связи со сложившейся ситуацией, и решила, что, наверное, не судьба. «Химичить» (прибегать к ЭКО и подобным методам) она не захотела.

Продюсер также прокомментировал скандал со своими старшими детьми, который произошел несколькими годами ранее. Ведущий напомнил продюсеру, что тот называл дочь «жирной коровой» и ссорился с сыном. Иосиф Игоревич объяснил, что делал все с благими намерениями: в действительности его волновало здоровье девушки и то, кому достанется недвижимость, которую он хотел оставить детям.