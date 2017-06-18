Родственники рассказали, как Ксения Собчак развивает своего сына

Маленький Платон, сын Максима Виторгана и Ксении Собчак, родился почти восемь месяцев назад. Заботливые мама и папа уделяют много времени развитию крохи, несмотря на вынужденные командировки и романтические каникулы . Родные звездной пары рассказали журналистам, что уже умеет делать малыш, и какими принципами руководствуются его родители.

«Племянник улыбчивый, спокойный, совсем не крикун, характером похож на папу. Мы видимся не так часто, чтобы он начал меня узнавать. Обычно привожу ему всякие погремушки, дарю одежду, но малыш невероятно быстро растет. Игрушек у него очень много, на год вперед уже все куплено», — поделилась с журналом «СтарХит» двоюродная сестра телеведущей Алла Усова.

Мама телеведущей Людмила Нарусова рассказывала также, что Ксения читает много литературы и спользует советы врачей и психологов в воспитании наследника. Так, они с Максимом закаляют малыша, занимаются с ним гимнастикой, научили плавать.

«Сейчас перед сном Ксюша и Максим включают Платоше звуки природы — он засыпает под пение птиц или плеск моря. А еще мальчик очень любит купаться и уже прекрасно плавает», — поделилась Алла.

Почти со всеми обязанностями молодые родители справляются сами, им помогает мама Ксении, няня же приходит по необходимости.

Фото: instagram.com