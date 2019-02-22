Кирилл Сафонов нежно поздравил Сашу Савельеву с 10-летием отношений

22 февраля 2019 года в 23:58Кирилл Сафонов нежно поздравил Сашу Савельеву с 10-летием отношенийКомментарии45-летний Кирилл Сафонов и 35-летняя Саша Савельева отметили первую «круглую» дату в их отношениях.«Сегодня вечером исполняется 10 лет как я танцую эту женщину. Спасибо, моя любовь. Спасибо», — написал мужчина. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kirill Safonov (@kirill_safonov) 22 Фев 2019 в 3:54 PST Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramТегиАлександра Савельевагодовщиназвездные парыКирилл СафоновюбилейСаша СавельеваПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...