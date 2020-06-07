Футбол и «запуск ракеты»: как дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой развлекаются в самоизоляции

Фолловеры обратили внимание на то, что девочка даже двигается, как папа: «Папина дочурка, те же жесты!!!», «Да, Вы правы, даже ноги ставит как папа. Умница девочка!», «У Лизы походка точно, как у Максима».

«Пока следила пристально за папой - мяч забрали и ещё поддали. Да, это футбол», «Серьезный настрой у Елизаветы! Глаза в глаза!))», «Коротко о матчах сборной России с топовой командой)», «Зачем вы Лизу обижаете?😢», «Мужик есть мужик!! Девочкам не понять!!😍», «А вот Роналду бы сейчас катался по полю в слезах и требовал пенальти!», «Желтую карточку Гарри!», «Теперь буду знать, как отвечать в подобных случаях: «Это же футбол!»», «Мальчишки есть мальчишки», — комментируют подписчики.

Лиза и Гарри Галкины растут очень талантливыми ребятишками – поклонники прочат мальчику карьеру инженера, а девочка, по их мнению, настоящая артистка.