Футбол и «запуск ракеты»: как дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой развлекаются в самоизоляции
Фото: Instagram Максима Галкина
Несмотря на то, что в последние дни погода не радует жителей столичного региона, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой с удовольствием проводят время на свежем воздухе во дворе фамильного замка. Так, шоумен показал, как Гарри запустил «ракету СССР».
А вместе с сестрой-двойняшкой мальчик сыграл в футбол, правда, не в ее пользу. «Ай, ну, Гарри», — возмущается Лиза, потирая ушибленную мячом ногу.
Фолловеры обратили внимание на то, что девочка даже двигается, как папа: «Папина дочурка, те же жесты!!!», «Да, Вы правы, даже ноги ставит как папа. Умница девочка!», «У Лизы походка точно, как у Максима».
«Пока следила пристально за папой - мяч забрали и ещё поддали. Да, это футбол», «Серьезный настрой у Елизаветы! Глаза в глаза!))», «Коротко о матчах сборной России с топовой командой)», «Зачем вы Лизу обижаете?😢», «Мужик есть мужик!! Девочкам не понять!!😍», «А вот Роналду бы сейчас катался по полю в слезах и требовал пенальти!», «Желтую карточку Гарри!», «Теперь буду знать, как отвечать в подобных случаях: «Это же футбол!»», «Мальчишки есть мальчишки», — комментируют подписчики.
Лиза и Гарри Галкины растут очень талантливыми ребятишками – поклонники прочат мальчику карьеру инженера, а девочка, по их мнению, настоящая артистка.
Больше о развлечениях Лизы и Гарри Галкиных вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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