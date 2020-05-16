Шестилетний сын Максима Галкина похвастался новым изобретением: «Сам сделал, без схемы»

«Молодчинка, Гарри», «Нобелевку этому парню», «Илон Маск нервно курит в сторонке», «Молодчина, все делает с любовью, с песенкой», «Гарри — точно будущий инженер-конструктор», «Крутой сотрудник конструкторского бюро им. Галкина!)», «А, может, и правда будет изобретателем?», «"Машина инженера Гарри", или "Гиперболоид инженера Гарри"», «Юный изобретатель», «Молодец, голова работает», — пишут подписчики Максима.

Некоторых очень заинтересовал конструктор, из которого Гарри собрал свою машину, — их удивило то, что у детей Максима Галкина есть игрушки из популярного магазина фиксированных цен.