Шестилетний сын Максима Галкина похвастался новым изобретением: «Сам сделал, без схемы»
Фото: Instagram Максима Галкина
Детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой некогда скучать — шестилетние двойняшки Лиза и Гарри с удовольствием музицируют, устраивают представления и занимаются изобретательством. В новом видео, опубликованном в Instagram телеведущего, Гарри хвастается машиной «Будущее», которую «сам сделал, без схемы»: «Машина «Будущее», изобретатель Гарри».
«Молодчинка, Гарри», «Нобелевку этому парню», «Илон Маск нервно курит в сторонке», «Молодчина, все делает с любовью, с песенкой», «Гарри — точно будущий инженер-конструктор», «Крутой сотрудник конструкторского бюро им. Галкина!)», «А, может, и правда будет изобретателем?», «"Машина инженера Гарри", или "Гиперболоид инженера Гарри"», «Юный изобретатель», «Молодец, голова работает», — пишут подписчики Максима.
Некоторых очень заинтересовал конструктор, из которого Гарри собрал свою машину, — их удивило то, что у детей Максима Галкина есть игрушки из популярного магазина фиксированных цен.
Больше о семье Максима Галкина вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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