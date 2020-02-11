Эшли Грэм показала тело после родов и рассказала о непростом восстановлении: «Пришлось менять себе подгузники»

Чуть меньше месяца назад, 18 января, plus-size модель Эшли Грэм родила Джастину Эрвину сына. Исаак Менелик Джованни Эрвин стал их первенцем. Процесс восстановления после родов стал непростым для молодой мамы.

«Поднимите руку, если вы тоже не знали, что вам придется менять себе подгузники. После многих лет работы в фешн-бизнесе я бы никогда и не подумала, что одноразовое белье станет моим любимым предметом одежды, но вот так случилось. Никто не говорит о восстановлении и лечении после родов, с которым приходится сталкиваться молодым мамам. Я хотела показать вам, ребята, что это не похоже на радугу и бабочки! Сейчас мы готовим серию честных бесед об этом. В процессе я узнала о массе сложностей, через которые приходится проходить мамочкам. А все, что мне рекомендовали в процессе этих бесед, по-настоящему спасло меня», — написала модель под своей актуальной фотографей.