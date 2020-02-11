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Эшли Грэм показала тело после родов и рассказала о непростом восстановлении: «Пришлось менять себе подгузники»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эшли Грэм

Фото: Instagram Эшли Грэм

32-летняя модель plus-size Эшли Грэм рассказала о своей жизни после беременности и родов.

Чуть меньше месяца назад, 18 января, plus-size модель Эшли Грэм родила Джастину Эрвину сына. Исаак Менелик Джованни Эрвин стал их первенцем. Процесс восстановления после родов стал непростым для молодой мамы.

«Поднимите руку, если вы тоже не знали, что вам придется менять себе подгузники. После многих лет работы в фешн-бизнесе я бы никогда и не подумала, что одноразовое белье станет моим любимым предметом одежды, но вот так случилось. Никто не говорит о восстановлении и лечении после родов, с которым приходится сталкиваться молодым мамам. Я хотела показать вам, ребята, что это не похоже на радугу и бабочки! Сейчас мы готовим серию честных бесед об этом. В процессе я узнала о массе сложностей, через которые приходится проходить мамочкам. А все, что мне рекомендовали в процессе этих бесед, по-настоящему спасло меня», — написала модель под своей актуальной фотографей.

Напомним, что Эшли и Джастин сообщили о том, что они ждут ребенка, в августе 2019 года. Беременная модель активно вела онлайн-дневник во время всей беременности: 10 миллионов ее подписчиков знали, как меняется ее фигура день за днем. Она не стеснялась показывать себя без прикрас, отмечая, что ей нравится ее растущее тело. До родов Грэм набрала более 20 килограммов, но призналась, что это ее совершенно не волнует.

Фото и видео: instagram

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