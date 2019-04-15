logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Элитный роддом и первые подарки малышу: в Сети обсуждают счастливое материнство Саши Савельевой

Подруга Саши Савельевой дала интервью прессе.

В последних числах марта российские СМИ сообщили, что 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Ни певица, ни ее супруг Кирилл Сафонов не стали комментировать это событие. В Сети поползли слухи о трудностях, которые испытывают мама и малыш, чему поспособствовал неосторожный комментарий актрисы Марии Кожевниковой. А бывшая коллега по группе Сати Казанова обиделась на Сашу за то, что та скрыла от нее беременность.

Оказалось, что свое положение певица скрывала не ото всех. «Мы с Сашей и общей приятельницей Дашей Екамасовой встречались несколько раз во время ее беременности. Проводили настоящий инструктаж как уже опытные мамочки: какие вещи нужно покупать, какие не стоит. Советовали коляски, кроватки. Сказала, что обязательно необходим пеленальный столик, чтобы не горбиться над кроватью с малышом. Также обсуждали кремы и средства для кожи от растяжек. Собирались встретиться еще раз перед счастливым событием, но не успели. Рада за Сашу, жизнь сейчас заиграет для нее новыми красками. Наверное, малыш — это единственное, чего им с Кириллом не хватало», — рассказала «СтарХиту» модель Елена Кулецкая. При встрече она подарит подруге «игрушку-сплюшку», которая успокаивает малышей с помощью «белого шума».

Журналисты также выяснили примерную стоимость контракта в перинатальном медицинском центре, где рожала Саша — 1,5 миллиона рублей.

Изначально пара планировала улететь «за малышом» в Израиль, но случай изменил их планы.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой