Элитный роддом и первые подарки малышу: в Сети обсуждают счастливое материнство Саши Савельевой

В последних числах марта российские СМИ сообщили, что 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Ни певица, ни ее супруг Кирилл Сафонов не стали комментировать это событие. В Сети поползли слухи о трудностях, которые испытывают мама и малыш, чему поспособствовал неосторожный комментарий актрисы Марии Кожевниковой. А бывшая коллега по группе Сати Казанова обиделась на Сашу за то, что та скрыла от нее беременность.

Оказалось, что свое положение певица скрывала не ото всех. «Мы с Сашей и общей приятельницей Дашей Екамасовой встречались несколько раз во время ее беременности. Проводили настоящий инструктаж как уже опытные мамочки: какие вещи нужно покупать, какие не стоит. Советовали коляски, кроватки. Сказала, что обязательно необходим пеленальный столик, чтобы не горбиться над кроватью с малышом. Также обсуждали кремы и средства для кожи от растяжек. Собирались встретиться еще раз перед счастливым событием, но не успели. Рада за Сашу, жизнь сейчас заиграет для нее новыми красками. Наверное, малыш — это единственное, чего им с Кириллом не хватало», — рассказала «СтарХиту» модель Елена Кулецкая. При встрече она подарит подруге «игрушку-сплюшку», которая успокаивает малышей с помощью «белого шума».

Журналисты также выяснили примерную стоимость контракта в перинатальном медицинском центре, где рожала Саша — 1,5 миллиона рублей.

Изначально пара планировала улететь «за малышом» в Израиль, но случай изменил их планы.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram