Елена Валюшкина показала, как менялась ее дочь: «И это все она, или я, я уже запуталась»

Поклонники актрисы не раз отмечали: ее дочь, 17-летняя Мария Яцко, растет настоящей красавицей.

«Какая красавица!!! Нет слов», «Взгляд глубокий», «Космическая!!!», «Прелестное создание! Красотка», «Красивая! Вся в маму», «Мамина доча», «Мама с дочечкой — красавицы», «Как на мамочку похожа», «Вы и похожи, и разные. Очень живое лицо», «Юная, Нежная... Цветочек», «Какой очаровательный "рыжик"! И без татуажа, накладных волос-ресниц-и всегочегоможно, обколотых губ, скул, подбородка... натуральная, юная обаяшка», «Что то знакомое вижу в девочке я. А!! Это же Валюшкина любимая моя», «Хо-ро-ша! Артисткой будет?», «Леночка!!! Это прекрасно, что доченька-прекрасна!!! Главное-чтоб была успешной и счастливой», — обсуждают они.