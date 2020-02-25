«И глаза, вроде бы, мои, и губы, и выскочила эта принцесса из меня. Правда, очень торопилась. Очень. Еле догнали. И растет этот цветок теперь по своим законам. Только успевай поливать, да на солнышко выставлять. Чудо ведь, правда-жизнь наша. Иногда вот так накроет, и начнешь поражаться волшебству мироздания», — написала она. Многие подписчики согласились: Маша очень похожа на маму в молодости — такую, какой она снималась в фильме «Формула любви». Однако сама Елена видит больше сходства с бабушкой. 17-летняя Мария и ее 24-летний брат Василий родились у Елены в браке с актером Александром Яцко, продлившимся 20 лет.А как считаете вы, похожи мама и дочь? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!