Двухлетний сын Овечкина и Шубской стал выглядеть старше на новых фото: «Брутал растет»
18 августа старшему сына Александра и Анастасии Овечкиных исполнилось два года. На фотографиях, которыми поделилась мама мальчика, маленький Сережа выглядит старше, чем когда-либо.
«Какой же замечательный праздник получился! Спасибо всем кто разделил этот день с нами! И спасибо за ваши поздравления», - написала Анастасия Овечкина.
«Как красиво, какие все красивые. Так здорово. И все собрались ради маленького мальчика, как ему повезло с такой семьей», «Как же сын похож на папу обалдеть», «Красивый мальчишка получился», «Сережа очень милый мальчик», «Сынок на папу похож», «Ооххх какой брутал растет», - обсуждают поклонники пары.
Фото и видео: Instagram/@nastyashubskaya
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