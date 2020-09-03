Двухлетний сын Овечкина и Шубской стал выглядеть старше на новых фото: «Брутал растет»

18 августа старшему сына Александра и Анастасии Овечкиных исполнилось два года. На фотографиях, которыми поделилась мама мальчика, маленький Сережа выглядит старше, чем когда-либо.

«Какой же замечательный праздник получился! Спасибо всем кто разделил этот день с нами! И спасибо за ваши поздравления», - написала Анастасия Овечкина.