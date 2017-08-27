30-летняя певица Юлия Савичева решилась на ответственный шаг — певица стала опекать двух детей, живущих в детдоме в ее родном Кургане.

Оказалось, в новом видео "Не бойся" Юлия Савичева намекала поклонникам на перемены в ее жизни — как и героиня клипа, певица решила взять под опеку малышей из детдома. В ближайшее время Юлия познакомится с двумя воспитанниками курганского детдома, о которых теперь заботится.

«После того, как я стала мамой, я этой темой просто заболела. Я поняла, что должна сделать так, чтобы и другие люди узнали об этих детях, захотели им помочь, пусть даже чем-то малым, поэтому теперю делюсь анкетами детей из фонда «Измени одну жизнь» тут в Instagram. Когда увидела этих ребят, Кристину и Сашу, у меня, как говорится, екнуло сердце. Мальчику три года, а девочка постарше», — рассказала Савичева в интервью журналу Hello!.

Напомним, Юлия родила супругу Александру Аршинову первенца, дочь Аню, в июле прошлого года. Во время беременности певица жила в Португалии.

Фото: Instagram