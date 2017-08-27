Пусть Юлия Савичева пока и не показывает маленькую дочку Аню, зато певица охотно о ней рассказывает в интервью.

30-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле прошлого года — она родила дочь Аню мужу Александру Аршинову. Певица пока не показывает малышку, но с удовольствием делится с журналистами новостями о том, как она растет.

«Она рыженькая, как и я. Почему-то очень хотелось, чтобы у нее был такой же цвет волос. Не знаю, может, со временем потемнеет. В целом она взяла по чуть-чуть от обоих родителей. А вот характером пошла в маму — неусидчивая. В детстве меня даже называли юлой. Аня бегать, конечно, еще не может, но внимание нужно постоянно. Муж был более спокойным ребенком», — рассказала Савичева в интервью журналу StarHit.

Доброе утро, моя малышка! Ты сейчас очень маленькая, и скорее всего не понимаешь всей нашей радости и гордости, но придет день и ты прочтешь это сообщение. Ты наверное удивишься, сколько людей тебя ждали, сколько людей тебя поздравляли. Как же долго мы к этому шли. Сколько сил и нервов было потрачено ради того, чтобы сказать тебе сегодня "с добрым утром"! Мы желаем тебе здоровья и радости. Будь счастлива и любима. Все остальное суета и лишнее. Добро пожаловать в этот мир! Мы надеемся, тебе тут понравится! Нет таких слов, чтобы описать нашу любовь и нашу радость! Для Анны А. Твои мама и папа. Август 2017.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Исполнительница также призналась, что очень гордится собой и супругом, ведь они смогли сохранить брак после очень сложного периода — Юлия пережила выкидыш. «Семьи часто распадаются после таких испытаний. Морально было тяжело, ведь мы мечтали о малыше до свадьбы и долго шли к этому. Но муж оказался очень терпеливым, успокаивал во время эмоциональных всплесков. В нашей паре вспылить могу я. К счастью, удалось преодолеть все трудности и выйти на новый уровень отношений. Стали лучше понимать друг друга», — сообщила Юлия.

Фото: Instagram