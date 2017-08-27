Пусть Юлия Савичева пока и не показывает маленькую дочку Аню, зато певица охотно о ней рассказывает в интервью.

30-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле прошлого года — она родила дочь Аню мужу Александру Аршинову. Певица пока не показывает малышку, но с удовольствием делится с журналистами новостями о том, как она растет.

«Она рыженькая, как и я. Почему-то очень хотелось, чтобы у нее был такой же цвет волос. Не знаю, может, со временем потемнеет. В целом она взяла по чуть-чуть от обоих родителей. А вот характером пошла в маму — неусидчивая. В детстве меня даже называли юлой. Аня бегать, конечно, еще не может, но внимание нужно постоянно. Муж был более спокойным ребенком», — рассказала Савичева в интервью журналу StarHit.