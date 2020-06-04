Дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова отрезала челку и стала выглядеть старше

«Мама одно лицо», «Дочь-в-точь», «Я считала, что у Дарьи Мороз нос сделан. Но теперь я вижу, что ошибалась)) носик от мамы», «Мамина», «Леди», «Какая смесь родителей! От обоих все самое лучшее взяла», «Очень похожа на бабушку (Марину Л)», — обсуждают подписчики.

Девочка действительно взяла от родителей лучшее, растет разносторонней и развитой, пробует силы в позировании и даже участвует в кинопробах.