«Первая обложка»: 9-летняя дочь Мороз и Богомолова поучаствовала в стильной фотосессии с мамой

«Дарья, очень стильные и красивенькие вы с дочкой», «Анна Константина уже баришня) восторгу нет предела», «Ох уж этот томный взгляд Анны», «Какие же вы стиляги», «Анна фотомодель», «Очень стильные дамы, конечно! И даа, этот взгляд», «Я реально впервые вижу такое четкое распределение мама-папа! Вначале хотела написать — копия папа, потом, присмотревшись, неееет, мамины черты! Дарья, Вы и Константин — таланты, разные, интересные каждые по-своему, но... Ваша дочь- уникум», «Гениальность во всем. Хороши обе. Ох из дочи звезда будет», «Дочки - матери!!! Обожаю эту красивую, талантливую, молодую актрису», — обсуждают подписчики блога актрисы.