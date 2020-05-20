Дарья Мороз рассказала об актерских способностях дочери и ее первых кинопробах: «Нам не избежать этой участи»

Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись почти два года назад. Но они остались хорошими друзьями и вместе растят 9-летнюю дочь Аню. Дарья рассказывала, что дочь не чувствует недостатка внимания отца.

В интервью изданию «7 Дней» актриса призналась, что Аня уже бывала на кинопробах.

«Недавно она проходила пробы, но сама отказалась сниматься. Это короткий метр, серьезный, страшный, и Аня сказала: "Нет. Я не хочу сниматься в такой мрачной истории. Если бы было что-то веселое, я готова", — рассказала Дарья Мороз. — Думаю, она все равно двинется куда-то в нашу с Костей сторону, потому что она очень артистичный, творческий персонаж, и, скорее всего, этой судьбы мы тоже не избежим».