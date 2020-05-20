Дарья Мороз рассказала об актерских способностях дочери и ее первых кинопробах: «Нам не избежать этой участи»
Фото: Instagram
Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись почти два года назад. Но они остались хорошими друзьями и вместе растят 9-летнюю дочь Аню. Дарья рассказывала, что дочь не чувствует недостатка внимания отца.
В интервью изданию «7 Дней» актриса призналась, что Аня уже бывала на кинопробах.
«Недавно она проходила пробы, но сама отказалась сниматься. Это короткий метр, серьезный, страшный, и Аня сказала: "Нет. Я не хочу сниматься в такой мрачной истории. Если бы было что-то веселое, я готова", — рассказала Дарья Мороз. — Думаю, она все равно двинется куда-то в нашу с Костей сторону, потому что она очень артистичный, творческий персонаж, и, скорее всего, этой судьбы мы тоже не избежим».
Фото: Instagram
Дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова занимается теннисом, и это приносит ей удовольствие. Но мать не настаивает, чтобы ее ребенок показывал олимпийские результаты. И, если раньше актриса подумывала отправить Аню в Европу, чтобы у нее там были спортивные перспективы, то позже оставила эту идею.
«Аня просто занимается теннисом, но у нее совершенно нет спортивной злости, которая есть даже у меня. Профессиональный спорт, как оказалось, не ее. А я не та мамаша, которая готова бить ребенка палкой, чтобы он давал результат. Но она классно играет в теннис и продолжает заниматься, просто меньшее количество часов в неделю. Сейчас ее интересуют другие вещи: танцы, вокал, живопись. Ну и пусть делает то, что ей приносит радость и удовольствие, — рассказала актриса и мать.
Фото: Instagram
Через год после развода с Дарьей Мороз Константин Богомолов женился на Ксении Собчак. Поклонники Дарьи были уверены, что телеведущая стала причиной разлада в семье. Но в недавнем интервью Дарья Мороз рассказала, что они развелись с мужем до того, как у него начался роман с Собчак.
Фото и видео: Instagram, Starface
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