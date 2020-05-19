Дмитрий Шепелев похвастался выдающимися успехами подросшего сына в учебе: «Гаджеты — отличный мотиватор»

Чуть больше месяца назад сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева стал на год старше. Платон отметил свое 7-летие и получил в подарок от папы АйПад.

«Кажется родители чаще всего или в ужасе от того что их дети проводят время с гаджетами, ну или им все равно. Мой сын живет последние полтора месяца с собственным АйПадом и для меня это на первых порах стало настоящим испытанием — его мало что другое интересовало, не отлипал целыми днями. Ну потом я пришел в себя, включил всякие ограничения, а потом понял, что гаджет — отличный стимул. Короче, сын захотел карандаш для АйПада. Ну, я согласился, но при условии, что он займет первое или второе место по результатам успеваемости в классе. И что? Сегодня целый день принимаем поздравления. Второе место! Я заказ уже сделал. В общем, гаджеты по-моему, отличный мотиватор», — поделился Дмитрий Шепелев в очередном влоге.

Звездный отец по-прежнему предпочитает не показывать сына публике, не делится подробностями его жизни. В конце прошлого года он сделал исключение для шоу Ксении Собчак и продемонстрировал, как живет сын Жанны Фриске.

А как относитесь к гаджетам вы? Стоит ли дарить их детям, с какого возраста?