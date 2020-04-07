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«Мой маленький принц»: сестра Жанны Фриске трогательно поздравила ее сына Платона с 7-летием

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева исполнилось 7 лет. С днем рождения малыша трогательно поздравила его тетя Наталья.

На своей странице в Instagram Наталья Фриске опубликовала забавное видео, в котором Платон играет на барабанах.

Также она показала несколько фотографий малыша разных лет и поздравила его с днем рождения: «Мой маленький принц, 7 лет назад ты появился на это свет, ты пришёл к нам в светлый праздник Благовещения🙏🏽 мы тебя все очень ждали».

«Я помню когда первый раз увидела тебя, когда ты ещё сидел в животе у мамочки, и услышала как бьется твоё сердечко 💓 я плакала от счастья☺️ это был волшебный момент🙏🏽 и когда мне позвонили и сказали что ты родился, счастью не было предела✨ маленький мой, хочу тебе пожелать, чтобы ты был здоров, хочу чтобы ты хорошо учился, чтобы у тебя все получалось, чтобы тебя окружали только добрые и искренние люди🙏🏽😌 чтобы ты не знал зла и печали. Знай мой любимый, мы тебя любим, и очень тебя ждем☺️ я верю, что наступит тот день, когда ты все поймёшь, и прийдешь к нам, а мы наберемся терпения, и будем тебя ждать 🙏🏽❤️ С днём рождения, Платоша❤️💋 твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа», — написала она.

Фото: instagram

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