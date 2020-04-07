«Мой маленький принц»: сестра Жанны Фриске трогательно поздравила ее сына Платона с 7-летием

«Я помню когда первый раз увидела тебя, когда ты ещё сидел в животе у мамочки, и услышала как бьется твоё сердечко 💓 я плакала от счастья☺️ это был волшебный момент🙏🏽 и когда мне позвонили и сказали что ты родился, счастью не было предела✨ маленький мой, хочу тебе пожелать, чтобы ты был здоров, хочу чтобы ты хорошо учился, чтобы у тебя все получалось, чтобы тебя окружали только добрые и искренние люди🙏🏽😌 чтобы ты не знал зла и печали. Знай мой любимый, мы тебя любим, и очень тебя ждем☺️ я верю, что наступит тот день, когда ты все поймёшь, и прийдешь к нам, а мы наберемся терпения, и будем тебя ждать 🙏🏽❤️ С днём рождения, Платоша❤️💋 твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа», — написала она.