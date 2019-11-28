«Деми сделала выводы»: 4-летняя внучка Игоря Крутого забавно исполнила хит своего знаменитого деда

Средняя внучка Игоря Крутого Деми на днях отметила 4-летие. Ее известный дедушка, который в малышке души не чает, показывал, как именинница задувала свечи и получала подарки.

Теперь Игорь Крутой поделился с подписчиками новым видео, в котором Деми забавно поет хит «Все мы бабы-стервы».

«Кое-какие выводы Деми для себя сделала за свои яркие 4 года, вдохновенно исполняя песню деда «Все мы бабы-стервы». Как вы считаете, насколько Деми права?», — написал композитор в Instagram.