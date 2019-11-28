«Деми сделала выводы»: 4-летняя внучка Игоря Крутого забавно исполнила хит своего знаменитого деда
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Фото: Instagram
Средняя внучка Игоря Крутого Деми на днях отметила 4-летие. Ее известный дедушка, который в малышке души не чает, показывал, как именинница задувала свечи и получала подарки.
Теперь Игорь Крутой поделился с подписчиками новым видео, в котором Деми забавно поет хит «Все мы бабы-стервы».
«Кое-какие выводы Деми для себя сделала за свои яркие 4 года, вдохновенно исполняя песню деда «Все мы бабы-стервы». Как вы считаете, насколько Деми права?», — написал композитор в Instagram.
«Идеальный слух», «Какая она у Вас милая, Игорь Яковлевич!», «Ути Боже мой! Какое чудо - чудное, диво-дивное», «Лапулечка, дедушкина радость», «Держись, Аллегрова! Такая конкуренция подрастает! Не девочка, а чудо!», — написали в комментариях.
Напомним, Деми родила старшая дочь Игоря Крутого Виктория. У композитора есть еще две внучки, которых ему подарил сын Николай.
Фото и видео: Instagram
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