Корона, подарки и большой торт: Игорь Крутой поделился милым видео с дня рождения 4-летней внучки Деми
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Фото: Instagram
Одна из внучек композитора Игоря Крутого — Деми — отметила 4-й день рождения. В этот день поздравить малышку собралась вся ее большая семья. Девочке надели большую корону, нанесли аквагрим и завалили ее подарками.
Видео с торжества показал счастливый дедушка. Кстати, в ролике есть и отец Деми Дэвид Беркович. Недавно в СМИ появлялась информация, что в семье Виктории Крутой не все ладно. Композитор опровергал это, заявляя, что все у дочери хорошо.
«Отгуляли День рождения Демички, она купается в любви и подарках и, по-моему, превращается в серьезную тусовщицу и шмоточницу... Здоровья тебе, Демка, счастья и везения!», — поздравил внучку Игорь Крутой.
«С днем рождения, малышка Деми», «Принцесса», «Поздравляем с днем рождения», — присоединились подписчики композитора.
И это был не единственный праздник в семье Крутых за последние дни. 25 ноября 54-й день рождения отметила супруга композитора Ольга.
Напомним, у Игоря Крутого, кроме Деми, есть еще две внучки — 9-летняя Кристина и 3-летняя Маргарита, которых композитору подарил сын Николай.
Фото и видео: Instagram
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