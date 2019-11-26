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Корона, подарки и большой торт: Игорь Крутой поделился милым видео с дня рождения 4-летней внучки Деми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Игорь Крутой с дочерью Викторией

Фото: Instagram

Девочку поздравляла вся большая семья.

Одна из внучек композитора Игоря Крутого — Деми — отметила 4-й день рождения. В этот день поздравить малышку собралась вся ее большая семья. Девочке надели большую корону, нанесли аквагрим и завалили ее подарками.

Видео с торжества показал счастливый дедушка. Кстати, в ролике есть и отец Деми Дэвид Беркович. Недавно в СМИ появлялась информация, что в семье Виктории Крутой не все ладно. Композитор опровергал это, заявляя, что все у дочери хорошо.

«Отгуляли День рождения Демички, она купается в любви и подарках и, по-моему, превращается в серьезную тусовщицу и шмоточницу... Здоровья тебе, Демка, счастья и везения!», — поздравил внучку Игорь Крутой.

«С днем рождения, малышка Деми», «Принцесса», «Поздравляем с днем рождения», — присоединились подписчики композитора.

И это был не единственный праздник в семье Крутых за последние дни. 25 ноября 54-й день рождения отметила супруга композитора Ольга.

Напомним, у Игоря Крутого, кроме Деми, есть еще две внучки — 9-летняя Кристина и 3-летняя Маргарита, которых композитору подарил сын Николай.

Фото и видео: Instagram

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