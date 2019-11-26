Корона, подарки и большой торт: Игорь Крутой поделился милым видео с дня рождения 4-летней внучки Деми

Одна из внучек композитора Игоря Крутого — Деми — отметила 4-й день рождения. В этот день поздравить малышку собралась вся ее большая семья. Девочке надели большую корону, нанесли аквагрим и завалили ее подарками.

Видео с торжества показал счастливый дедушка. Кстати, в ролике есть и отец Деми Дэвид Беркович. Недавно в СМИ появлялась информация, что в семье Виктории Крутой не все ладно. Композитор опровергал это, заявляя, что все у дочери хорошо.