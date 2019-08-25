Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью

Тема грудного вскармливания очень беспокоит молодых мам и тех, кто только готовится ими стать. Многие отечественные звезды, не стесняясь, рассказывают о своем опыте в этом вопросе, а смелые даже показывают. Например, Дарья Мельникова показала, как кормит грудью восьмимесячного сына Марка: «Все контент, сын мой.... и это тоже контент».
Стоит отметить, что о кормлении грудью высказалась и Виктория Лопырева, впервые ставшая мамой в ноябре 2018 года: «Кормить грудью малыша или нет - такой вопрос даже не стоял 🤱🏼. Я знала, что если будет молоко, точно буду кормить сама, хотя смеси сейчас, как говорят, содержат все необходимые витамины и микроэлементы. Почему-то мне кажется, что в этом есть какое-то единение мамы и малыша, какая-то особая связь. Не говоря уже о том, что молоко на первых месяцах укрепляет иммунитет малыша».
В свою очередь, телеведущая Ксения Бородина резко выступает против публичного кормления малыша. «Кормишь ты грудью до 3 лет, ну это твое право, зачем это выставлять на каждом шагу , только лишь для хайпа, просто других причин то нет!» — возмущалась в своем блоге звезда реалити-шоу «Дом-2».
А что вы думаете по этому поводу?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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