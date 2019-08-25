Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью

В свою очередь, телеведущая Ксения Бородина резко выступает против публичного кормления малыша. «Кормишь ты грудью до 3 лет, ну это твое право, зачем это выставлять на каждом шагу , только лишь для хайпа, просто других причин то нет!» — возмущалась в своем блоге звезда реалити-шоу «Дом-2».

А что вы думаете по этому поводу?