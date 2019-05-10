«Единение мамы и малыша»: Виктория Лопырева рассказала подписчицам о кормлении грудью

«Вопрос вот в чем: как долго кормить? Меня мама кормила до года, моя подруга делала это, пока ребёнку не исполнилось два года, врачи в Америке говорят, что 3 месяцев вполне достаточно. Так сколько и почему?» — поинтересовалась у фолловеров Лопырева.

Многочисленные подписчицы рассказали о своем опыте грудного вскармливания и сошлись во мнении, что каждая мама определяет для себя, как долго будет кормить малыша.