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«Единение мамы и малыша»: Виктория Лопырева рассказала подписчицам о кормлении грудью

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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Модель поделилась своим опытом материнства.

Сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на днях исполнилось три месяца. Несмотря на то, что модель практически до последнего скрывала свое «интересное» положение, после родов новоиспеченная мама с удовольствием общается с подписчицами на тему материнства. В недавнем посте Виктория затронула популярную тему грудного вскармливания: «Кормить грудью малыша или нет - такой вопрос даже не стоял 🤱🏼. Я знала, что если будет молоко, точно буду кормить сама, хотя смеси сейчас, как говорят, содержат все необходимые витамины и микроэлементы. Почему-то мне кажется, что в этом есть какое-то единение мамы и малыша, какая-то особая связь. Не говоря уже о том, что молоко на первых месяцах укрепляет иммунитет малыша».

«Вопрос вот в чем: как долго кормить? Меня мама кормила до года, моя подруга  делала это, пока ребёнку не исполнилось два года, врачи в Америке говорят, что 3 месяцев вполне достаточно. Так сколько  и почему?» — поинтересовалась у фолловеров Лопырева.

Многочисленные подписчицы рассказали о своем опыте грудного вскармливания и сошлись во мнении, что каждая мама определяет для себя, как долго будет кормить малыша.

А что вы думаете по этому поводу?

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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