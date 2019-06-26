Ксения Бородина высказалась против публичного грудного вскармливания и вызвала бурную дискуссию в Сети

«Ну «мамство» это вообще мейнстрим)))) никогда за существование планеты земля не было столько «модных» женщин, модные они потому, что «беременяшка», «мамуля», «женаимамочка»! Женщины, которые не реализовали себя в жизни «выезжают» на предназначенными природой процессами и выставлЯют их собственными достижениями. Это край конечно)»,

«Я кормила сына до трех лет и ничего ужасного в этом не вижу(фото конечно не выставляла - это треш). Сейчас ребенок растет умный, добрый, одаренный, общительный и с особой связью с мамой на ментальном уровне. Считаю, что долгое кормление пошло ему на пользу»,

«Думаю, что такие темы поднимать важно, потому что все начинается с мелочей. Общество деградирует, становится ко всему толерантным, а в итоге катастрофа»,

«Я тоже этого не понимаю((, Кормишь корми, но зачем выставлять»,

«Ирена с сыном на фото, это отличный пример долгого и успешного ГВ, важного для здоровья малыша. и отлично, что она это несет в массы», - написали комментарии.

Многие отметили, что младшая дочь самой Ксении – Теона, которой уже 3,5 года, до сих пор сосет соску. И это тоже многим кажется ненормальным. И еще Бородину попрекнули тем, что она тоже многое, что ей кажется нормальным выставляет напоказ.

А как вы относитесь к публичному кормлению ребенка?