Ксения Бородина высказалась против публичного грудного вскармливания и вызвала бурную дискуссию в Сети

Ксения Бородина вызвала бурную дискуссию на своей странице в Instagram, опубликовав большой пост против публичного грудного вскармливания.
«Все чаще на просторах инсты, встречаю вот такие фото. То Мама кормит грудью и снимает это на видео и делает фото. Зачем??? Зачем нам это?! Интернет терпит любую глупость, стерпит и эту?! Мамочки, у которых Детки на видео ругаются матом, с радостью это снимают и выставляют! Даже если это случилось, зачем вы это выставляете?! А помните эту ненормальную мамашу, которая обложила ребенка фаллосами. а как вам Мама посты про то что она сыроед и ребенок в год ее тоже сыроед. а любительницы дать Советы, как лечить ребенка народными средствами?! Из серии посты, про то что у ее ребенка глисты, так она предлагает головку чеснока в задний проход ребенку засунуть!!! Кормишь ты грудью до 3 лет, ну это твое право, зачем это выставлять на каждом шагу , только лишь для хайпа, просто других причин то нет! Переходят грань, чтобы доказать какая она крутая. А зачем? Вообще отношение к такому какое? Это только мне кажется странным?», - спросила она у подписчиков (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Большая часть фолловеров Ксению поддержала, отметив, что любые крайности опасны. Другие встали на защиту кормящих мам.
«Ну «мамство» это вообще мейнстрим)))) никогда за существование планеты земля не было столько «модных» женщин, модные они потому, что «беременяшка», «мамуля», «женаимамочка»! Женщины, которые не реализовали себя в жизни «выезжают» на предназначенными природой процессами и выставлЯют их собственными достижениями. Это край конечно)»,
«Я кормила сына до трех лет и ничего ужасного в этом не вижу(фото конечно не выставляла - это треш). Сейчас ребенок растет умный, добрый, одаренный, общительный и с особой связью с мамой на ментальном уровне. Считаю, что долгое кормление пошло ему на пользу»,
«Думаю, что такие темы поднимать важно, потому что все начинается с мелочей. Общество деградирует, становится ко всему толерантным, а в итоге катастрофа»,
«Я тоже этого не понимаю((, Кормишь корми, но зачем выставлять»,
«Ирена с сыном на фото, это отличный пример долгого и успешного ГВ, важного для здоровья малыша. и отлично, что она это несет в массы», - написали комментарии.
Многие отметили, что младшая дочь самой Ксении – Теона, которой уже 3,5 года, до сих пор сосет соску. И это тоже многим кажется ненормальным. И еще Бородину попрекнули тем, что она тоже многое, что ей кажется нормальным выставляет напоказ.
А как вы относитесь к публичному кормлению ребенка?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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