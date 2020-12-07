«Любовь вселенского масштаба»: младшему сыну Мельниковой и Смольянинова исполнилось два года
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смольянинов растят двоих сыновей: 5-летнего Артура и Марка, которому 6 декабря исполнилось два года.
В день рождения младшего наследника актриса рассказала, как чувствует себя в роли матери и что делает ее по-настоящему счастливой.
«В этот день два года назад у нас родился человек, который сломал все наши стереотипы. Человек с безудержной энергией и жизнелюбием. И я, думающая, что не очень создана для материнства, открывшая с ним свою материнскую чакру, хочу сказать пришедшему человеку спасибо!
Всю беременность я не верила, что все это происходит со мной, так как Марк пришел вне программы и планов. Это тот самый случай, когда ты ощущаешь себя проводником, вспомогательным элементом в жизни человека, у которого свой путь. Которому нужно дать заботу, любовь и безопасность, остальное он все знает сам.
Мне остается учиться быть мамой человека, который откуда-то понимает про эту жизнь больше. Конечно, это лишь наши родительские ощущения.
И иногда я так устаю, что не понимаю, зачем я мать, но в некоторые моменты жизни, когда этот человек переворачивает все с ног на голову, когда он останавливает время и дарит любовь вселенского масштаба, у меня текут слезы и я понимаю, как благодарна, что он выбрал меня в мамы.
Сегодня хочется остановиться и сказать спасибо! Жизнь порой интереснее и непредсказуемее, чем мы про нее думаем. И для нас сегодняшний день — яркий тому пример», — написала она в блоге.
«С удом», «С днем рождения Марка! Очень трогательные слова!», «Поздравляю! Здоровья Марку и всей семье», «С днем рождения сыночка! Счастья и здоровья вашей семье! А еще, конечно, любви и понимания, терпения и принятия, сил и энергии быть рядом и поддерживать друг друга в любой момент», — поздравили Дарью и именинника поклонники.
Фото и видео: Instagram Дарьи Мельниковой
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