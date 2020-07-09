«Булка Юнусов»: Анастасия Решетова очаровала Сеть фотографией подросшего пухляша-сына
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Фото, которое опубликовала в своем блоге избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова, очаровало подписчиков ее блога.
«Спонсор моих уставших глаз сегодня — Булка Юнусов», — написала она.
«Самая аппетитная булка», «Булочка с корицей», «Вах какой мужчина! Съела бы его», «Как он похож на отца вылитый прям», «Какой хорошенький», «Я его с каждым днем все больше и больше люблю», «Какой красивый», — восхищаются подписчицы блога.
16 октября маленькому Ратмиру исполнится год. Анастасия Решетова гордится, что воспитывает его не по стандартам «яжематерей», отмечая, что мальчик опережает сверстников в развитии.
Фото и видео: Instagram/@volkonskaya.reshetova
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