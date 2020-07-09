«Булка Юнусов»: Анастасия Решетова очаровала Сеть фотографией подросшего пухляша-сына

«Самая аппетитная булка», «Булочка с корицей», «Вах какой мужчина! Съела бы его», «Как он похож на отца вылитый прям», «Какой хорошенький», «Я его с каждым днем все больше и больше люблю», «Какой красивый», — восхищаются подписчицы блога.

16 октября маленькому Ратмиру исполнится год. Анастасия Решетова гордится, что воспитывает его не по стандартам «яжематерей», отмечая, что мальчик опережает сверстников в развитии.