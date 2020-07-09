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«Булка Юнусов»: Анастасия Решетова очаровала Сеть фотографией подросшего пухляша-сына

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Анастасия Решетова

Фото: Instagram Анастасии Решетовой

Сын рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой растет богатырем.

Фото, которое опубликовала в своем блоге избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова, очаровало подписчиков ее блога.

«Спонсор моих уставших глаз сегодня — Булка Юнусов», — написала она.

«Самая аппетитная булка», «Булочка с корицей», «Вах какой мужчина! Съела бы его», «Как он похож на отца вылитый прям», «Какой хорошенький», «Я его с каждым днем все больше и больше люблю», «Какой красивый», — восхищаются подписчицы блога.

16 октября маленькому Ратмиру исполнится год. Анастасия Решетова гордится, что воспитывает его не по стандартам «яжематерей», отмечая, что мальчик опережает сверстников в развитии.

Фото и видео: Instagram/@volkonskaya.reshetova

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