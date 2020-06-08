Анастасия Решетова похвасталась выдающимися успехами шестимесячного сына

«За этот период самоизоляции Ратыч уже стал взрослым пацаном. К концу 6 месяца уже захотел стоять и даже пытался делать шаги, но рановато пока... Ножки еще не сформировались. Но раз он сам постоянно встает, то препятствовать этому не стали. Интересно на каком месяце шагать начнем», — похвасталась модель.

Молодая мама предположила, что этому поспособствовали методы воспитания мальчика, которые практикуются в их семье: «И, кстати, мне часто пишут мамы, удивленные нашими ранними мини-достижениями, сетуя на то, что их малыш еще не сидит или не ползает. Но это ведь абсолютно нормально! Все дети не могут развиваться одинаковым темпом! Но вы можете поспособствовать быстрому развитию с помощью массажа, плавания, правильному уходу, режиму дня. Помните, что на полу ребенок развивается быстрее, не надо его ограничивать в движении или постоянно трястись над ним в страхе что он упадет или ударится головой. Да, упадет и не раз! И так должно быть! Естественно, я говорю про падения с безопасной высоты. Когда вы постоянно держите ребенка в среде чрезмерного комфорта, то именно этим вы тормозите его развитие! Давайте малышу простор для движения и возможность познавать мир полноценно».