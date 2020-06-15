«Перед вами горе-мать»: Анастасия Решетова рассказала, что делает «не так» со своим сыном
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Модель Анастасия Решетова часто сталкивается с критикой в свой адрес, однако это не мешает ей поступать так, как ей хочется.
«Перед вами "горе-мать", делающая все не по стандартам "яжматерей")))) В баню ребенка вожу, неправильно пристегиваю, разрешаю трогать котов и (о, ужас!) даже грызть баранку)) Всегда умиляюсь тому, как разнятся мнения в рамках материнства. Но я в первую очередь привыкла слушать свое мамское сердце, а не кого-то еще)) Ратыч вроде ничего против не имеет», — написала она под стильной фотографией с сыном.
Молодая мама уверена: она все делает правильно. «За этот период самоизоляции Ратыч уже стал взрослым пацаном. К концу 6 месяца уже захотел стоять и даже пытался делать шаги, но рановато пока... Ножки еще не сформировались. Но раз он сам постоянно встает, то препятствовать этому не стали. Интересно на каком месяце шагать начнем», — похвасталась модель несколько дней назад.
А как считаете вы, стоит ли слушать других матерей, или у каждой мамочки свой путь?
Фото и видео: Instagram
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