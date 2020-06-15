«Перед вами горе-мать»: Анастасия Решетова рассказала, что делает «не так» со своим сыном

Модель Анастасия Решетова часто сталкивается с критикой в свой адрес, однако это не мешает ей поступать так, как ей хочется.

«Перед вами "горе-мать", делающая все не по стандартам "яжматерей")))) В баню ребенка вожу, неправильно пристегиваю, разрешаю трогать котов и (о, ужас!) даже грызть баранку)) Всегда умиляюсь тому, как разнятся мнения в рамках материнства. Но я в первую очередь привыкла слушать свое мамское сердце, а не кого-то еще)) Ратыч вроде ничего против не имеет», — написала она под стильной фотографией с сыном.