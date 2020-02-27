Эммануил и Ирина Виторган поздравили свою старшую дочь Этель с днем рождения. Малышке исполнилось два года. «Нашей Этелечке сегодня 2 годика! Будь счастливой, наша миленькая! Любящие тебя папа и мама», — появилось нежное поздравление на странице супругов Виторган. «Красивая семья. Будьте счастливы. С днем рождения, малышка!», «Пусть растет на радость родителям! А маме и папе, я желаю выдать дочь замуж! Счастья вам! Долгих лет!», «Поздравляю эту очаровательную кудряшку! И папу с мамой. Всем здоровья!», «С днем рождения! Здоровья и отличного праздничного настроения!», — поздравили семью в комментариях.Эммануил Виторган с супругой два года назад шокировали общественность новостью, что они стали молодыми родителями. Ведь на тот момент отцу было уже 78, а матери 55 лет. Супруги уверяли, что Ирина Виторган родила дочь сама. Однако подтверждений тому не было. А несколько месяцев назад они сообщили, что у них родилась еще одна малышка, но уже с помощью суррогатной матери.В одном популярном ток-шоу гордый Эммануил Виторган заявил, что эмбрионов было много, но его супруга отметила, что больше детей они не планируют. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!