Божена Рынска о том, как растит дочь Игоря Малашенко: «Для памперсов есть няня, я слежу за своим состоянием»

Около месяца назад известная журналистка и вдова политолога Игоря Малашенко Божена Рынска сообщила, что у нее родилась дочь и показала фото малышки. Девочку, которую уже после смерти биологического отца выносила суррогатная мать, назвали Евгенией. Долгое время мама малышки находилась в депрессии, так как тяжело переживала смерть мужа, материнство тоже далось ей нелегко. Сейчас все стало налаживаться.

«Моя роль в семье чуть более папская. Я обеспечиваю выживание: зарплату няне, еду и памперсы ребенку, дорогие визиты врача. С утра, если ребёнок борется со сном, и явно его побеждает, ее привозят ко мне в гостиную. Я пью кофе и рассказываю Женечке что то. Вечером, часто, если колики, я беру дочь к себе на живот и успокаиваю. Я караулю дочь, когда бабушка-няня готовит ей есть. И я добываю все детские вещи — от коляски до одежды. У нас уже три рекламных контракта», — написала она.