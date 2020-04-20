Божена Рынска о том, как растит дочь Игоря Малашенко: «Для памперсов есть няня, я слежу за своим состоянием»
Фото: Instagram Божены Рынски
Около месяца назад известная журналистка и вдова политолога Игоря Малашенко Божена Рынска сообщила, что у нее родилась дочь и показала фото малышки. Девочку, которую уже после смерти биологического отца выносила суррогатная мать, назвали Евгенией. Долгое время мама малышки находилась в депрессии, так как тяжело переживала смерть мужа, материнство тоже далось ей нелегко. Сейчас все стало налаживаться.
«Моя роль в семье чуть более папская. Я обеспечиваю выживание: зарплату няне, еду и памперсы ребенку, дорогие визиты врача. С утра, если ребёнок борется со сном, и явно его побеждает, ее привозят ко мне в гостиную. Я пью кофе и рассказываю Женечке что то. Вечером, часто, если колики, я беру дочь к себе на живот и успокаиваю. Я караулю дочь, когда бабушка-няня готовит ей есть. И я добываю все детские вещи — от коляски до одежды. У нас уже три рекламных контракта», — написала она.
«Я искренне не понимаю, зачем я нужна, если детка спит. Бывает, она засыпает, выпив последнюю каплю. Просто отрубается, и все. Для памперсов есть няня, а я должна следить за своим состоянием — не быть раздраженной, быть веселой, готовить поесть няне и кормить ее. Убирать каждое утро квартиру. (Горничная то на карантине). Главное — я должна побороть приступы депрессии, чтобы ребенок не чувствовал могильного холода от мертвой матери. И — совпадение ли? Вчера я была очень весела и счастлива. С наслаждением творила, (не имея никаких способностей для этого, кстати). И дочь весь день не скандалила. Ни колик, ничего. Спит и ест. И агукает вечером перед сном. Вывод — счастливая мама — спокойная дочь», — подытожила журналистка.
До рождения малышки Божена Рынска и Игорь Малашенко состояли в отношениях семь лет. Пара сыграла свадьбу осенью 2018 года, в феврале 2019-го мужчина скончался. «Я мечтала о маленькой копии Игоря — так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца», —говорила Божена в интервью с журналом Hello!
Фото и видео: Instagram
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