«Беременность не красит»: худую Анастасию Костенко с внушительным животом жестко раскритиковали в Сети

Внешность беременной женщины подверглась жесткой критике. «Да уж. Беременность не красит», «Девочка у них? Что то лицо поменялось...», «Отекла, девочку ждете да?», «Какой размер ноги у любимой? 45?», «Нога жены футболиста...ласта», «Где ее икры?)», «Зачееееем выставлять такую фотографию ? Мне кажется он издевается над ней ! Типо красавчик , а она так себе», «Могли бы и фильтр на жену наложить. А то как будто с фанаткой бурятской деревни сфотографировались», «Она не умеет одеваться», «Зато в луи витоНАХ», — зло обсуждают хейтеры.

«Люди, будьте людьми, зачем обсуждаете беременную женщину, Бога побойтесь, беременность всегда красит женщину, говорите ей лучше комплименты хорошие», «Лапушки. Какая же красивая жена у тебя, Димыч. Желаю ей легких родов и здоровья ляльке», «Красивая пара, так бывает, полюбили друг друга и всё! Будьте счастливы! И легких родов Вам», — пытаются защитить Настю от нападок поклонники.

Досталось и самому Дмитрию: «Ты был на открытии ЧМ? где фотки?», «Чемпионат мира как же?», «Сборная без тебя жгет», «Что же вас Дмитрий в сборной то нету», «Про ЧМ не слово, хоть и своя команда, что значит зависть», «Тоже ожидала поздравление с первым удачным началом игры, но увы».

Высмеяли подписчики и опечатку, которую допустил Дмитрий: «РесторанАХ!! ФУТБОЛ РУЛИТ))))что еще нужно)))))».

В этом ресторане Дмитрий Тарасов частенько ужинал с Ольгой Бузовой, когда она приходилась ему женой. «Со старыми женами там и с новыми, ничего нового...жены меняются Ласточка стоит», «Всех своих сюда водишь что ли», «Сам хоть себя не обманывай», — не забыли фанаты «тарабузиков».