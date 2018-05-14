«Как у бабушки»: платье Анастасии Костенко за 227 тысяч рублей вызвало волну критики

Беременная супруга Дмитрия Тарасова не раз подвергалась критике за выбор нарядов — и до, и после свадьбы с ним. Поклонники Ольги Бузовой уверены: их любимица была не по карману футболисту и он выбрал вариант попроще. Анастасия Костенко старается не реагировать на выпады хейтеров, но на этот раз ее нервы не выдержали.

«"Опять забыла посоветоваться с незнакомыми людьми, как мне лучше поступить и жить” — все больше и больше эта фраза становится актуальнее. Ребята, согласитесь, ну вряд ли вы подходите к незнакомым и людям и раздаете ненужные советы. Еще раз напомню, что нужно жить для своего комфорта и своих близких, а не для одобрения чужих людей. Во-первых, всем не угодишь, а во-вторых, на вкус и цвет разные фломастеры. Гадости на моей странице фильтруются быстро, поэтому даже не старайтесь», — написала она под снимком, который в пух и прах раскритиковали подписчики.

В удаленных комментариях были слова «колхозница», «безвкусица» и немало других эпитетов, которые вызвало платье Louis Vuitton за 227 тысяч рублей, выбранное моделью на мероприятие в честь успеха команды «Локомотив». «Дорого, не всегда значит стильно», «Нет в ней лоска... Как колхозники оба стоят», «Вы нашли друг друга, дорогие колхозники»; «Жертвы моды это называется», «Провал полный, Настя ну безвкусица ужасная, возьми себе стилиста», — цитируют СМИ.