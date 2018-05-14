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«Как у бабушки»: платье Анастасии Костенко за 227 тысяч рублей вызвало волну критики

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Фото из Instagram Анастасии Костенко
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Анастасию Костенко в платье Louis Vuitton назвали «колхозницей».

Беременная супруга Дмитрия Тарасова не раз подвергалась критике за выбор нарядов — и до, и после свадьбы с ним. Поклонники Ольги Бузовой уверены: их любимица была не по карману футболисту и он выбрал вариант попроще. Анастасия Костенко старается не реагировать на выпады хейтеров, но на этот раз ее нервы не выдержали.

«"Опять забыла посоветоваться с незнакомыми людьми, как мне лучше поступить и жить” — все больше и больше эта фраза становится актуальнее. Ребята, согласитесь, ну вряд ли вы подходите к незнакомым и людям и раздаете ненужные советы. Еще раз напомню, что нужно жить для своего комфорта и своих близких, а не для одобрения чужих людей. Во-первых, всем не угодишь, а во-вторых, на вкус и цвет разные фломастеры. Гадости на моей странице фильтруются быстро, поэтому даже не старайтесь», — написала она под снимком, который в пух и прах раскритиковали подписчики.

В удаленных комментариях были слова «колхозница», «безвкусица» и немало других эпитетов, которые вызвало платье Louis Vuitton за 227 тысяч рублей, выбранное моделью на мероприятие в честь успеха команды «Локомотив». «Дорого, не всегда значит стильно», «Нет в ней лоска... Как колхозники оба стоят», «Вы нашли друг друга, дорогие колхозники»; «Жертвы моды это называется», «Провал полный, Настя ну безвкусица ужасная, возьми себе стилиста», — цитируют СМИ.

Публике не понравилось, что творение дизайнеров в пастельных тонах модель дополнила массивными босоножками и веселеньким клатчем.

«Тарасов приодел, платье LV последняя коллекция, 250 тыс почти стоит», «Sorry, но я бы его и ха 50 рублей не купила. Настя красотка, но это платье к сожалению ей не идёт... сильно простит ее((», «Ссср напомнило», «Одни фешн эксперты собрались и стилисты. Как будто в этом счастья, что на тебя надето», «Если бы не было никакой разницы, то автор фото сама бы не отмечала на фото от кого платье. А то сама же и сакцентировала внимание зачем-то», «А что за болезнь отмечать бренд?», — обсуждают подписчики.

«Обувь бежевую надо!!! Фасон можно тоит же оставить…», «Беременная и на каблуках», «Насть,ну это-"пипец"!Может тебе под следующими постами более конкретно рассказывать о том,как ты подбирала определенный "лук"?!Девочки,милые,успокойтесь уже,всё тут правильно подобранно!Розовое струящееся платье этим летом актуально носить с ЧЕРНЫМИ босоножками (или с"тяжелой" обувью).Клатч подобран под маникюр,педикюр,и главное ,под цветочный принт на платье,ну присмотритесь,видно же», — спорят они.

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Фото: instagram

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