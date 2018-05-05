В Сети издеваются над Дмитрием Тарасовым: «Ты не попал на ЧМ по футболу»

Сегодня тренерский штаб сборной России обнародовал финальный список игроков, допущенных к тренировкам и участию в Чемпионате Мира по футболу. Полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова в нем не оказалось.
Поклонники Ольги Бузовой смеются над футболистом, используя слова ее хита: «Ты не попал». Они помнят, как мужчина гордился триумфом своей команды: в матче с «Динамо» он забил третий мяч и «Локомотив» победил со счетом 4:0.
«Кто с кулаком придет, тот от кулака падет», — писал он в Instagram.
Тогда фолловеры подчеркивали, что бывшему Бузовой просто повезло, а большую часть игр он сидел на скамейке запасных.
«Ты не попаааал.....)))))))))», «Чуда не случилось. Эхх», «С ЧМ пролет», — издеваются они теперь.
Поконники, в свою очередь, утешают Диму: ведь у него будет больше времени для молодой жены и их будущей дочери. «Димачка не слушай никого , это и хорошо , что не в сборной , больше времени с женой будешь проводить , да с друзьями . Все равно зпл заплатят же», «Теперь у вас много свободных вечеров с любимой. Как собственно и дней», — пишут они.
Фото: instagram, globallookpress