В Сети издеваются над Дмитрием Тарасовым: «Ты не попал на ЧМ по футболу»

Сегодня тренерский штаб сборной России обнародовал финальный список игроков, допущенных к тренировкам и участию в Чемпионате Мира по футболу. Полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова в нем не оказалось.

Поклонники Ольги Бузовой смеются над футболистом, используя слова ее хита: «Ты не попал». Они помнят, как мужчина гордился триумфом своей команды: в матче с «Динамо» он забил третий мяч и «Локомотив» победил со счетом 4:0.

«Кто с кулаком придет, тот от кулака падет», — писал он в Instagram.